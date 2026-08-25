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Дзепка заменит Костылеву на этапе Гран-при среди юниоров в Бангкоке

Российская фигуристка София Дзепка заменит Елену Костылеву на этапе Гран-при среди юниоров в Бангкоке, который пройдет с 3 по 5 сентября.

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