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Царьград

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Pabst Blue Ribbon просит вернуть украденные 50 тыс. банок пива

Pabst Blue Ribbon просит вернуть украденные 50 тыс. банок пива

В Монтклэре, Нью-Джерси, украден грузовик с 40 тысячами фунтов пива. Pabst Blue Ribbon предлагает похитителям вернуть грузовик в течение 18 дней без привлечения полиции.

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