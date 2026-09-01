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Elliott wave analysis of ES1! (US500)

Elliott wave analysis of ES1! (US500)

Elliott wave analysis of ES1! (US500) E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! discobiscuit I still anticipate a final move towards 8000 to tag the median line and complete the impulse from October 2022 low.

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