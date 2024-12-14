Стало известно о новой уловке мошенников с уведомлениями о посылках

Эксперт Храпунова: мошенники для получения данных отправляют сообщения о посылке Злоумышленники для получения персональных данных отправляют жертвам сообщения о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по ссылке из СМС.
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