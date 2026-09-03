Подписано соглашение о стройке века по соединению Якутии и Магадана

На ВЭФ подписали соглашение о строительстве железной дороги из Якутии в МагаданНа Восточном экономическом форуме подписали соглашение о начале строительства железнодорожной магистрали, которая свяжет Якутию и Магадан, сообщила пресс-служба правительства республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов прибыл в штаб "Севера": Будет Сумская народная республика? Зачистка усилилась
- «Русские виновны во всем, мы сильнее и их не боимся»: генсек НАТО Рютте ответил на российский «ядерный ультиматум»
- Хуситы замкнули кольцо вокруг саудовских сил в Таизе — второй разгром за месяц. Саудовская группировка в ловушке.
Свежие комментарии
- ВС РФ «дошли» до ...
- ВС РФ «дошли» до ...
- ВМ «Горят мосты и да...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым