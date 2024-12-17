Большинство россиян решили сосредоточиться на поиске второй половинки в 2025 году

В 2025 году большинство россиян настроены изменить свою личную жизнь к лучшему. Отношения станут приоритетом для 65% женщин и 58% мужчин, следует из результатов исследования дейтинг-сервиса Mamba, с которыми ознакомились «Известия» 17 декабря.
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