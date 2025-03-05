Тульский губернатор Миляев встретился с главой Федерального медико-биологического агентства

Глава Тульской области Дмитрий Миляев в ходе рабочей поездки в столицу России встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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