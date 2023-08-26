Сколько будет стоить доллар осенью и ожидания россиян. Прогнозы по курсу валют за неделю

Через год доллар будет стоить 97 рублей, заявили россияне в рамках опроса ВЦИОМ. Повышение ключевой ставки ЦБ до 12% на фоне падения российской валюты выглядит как борьба с последствиями, так как первопричины ослабления рубля все еще сохраняются.