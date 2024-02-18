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Что делать, чтобы не провалиться под лед

Что делать, чтобы не провалиться под лед

Зимой с приходом тепла городские водоемы начинают освобождаться от ледяных покровов. Происходит этот процесс не в одно мгновение, а потому кажущийся еще крепким лед на реке или пруду может легко проломиться под весом человека.

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