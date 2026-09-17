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Царьград

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"Никогда ни у кого ничего не просили". Супруги Хромых поставили на ноги 20 детей и попали в книгу Гиннеса

"Никогда ни у кого ничего не просили". Супруги Хромых поставили на ноги 20 детей и попали в книгу Гиннеса

Валентина Хромых - многодетная мать, которая родила и воспитала 20 детей.История Валентины Хромых и её семьи - уникальная.

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