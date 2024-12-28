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Депутат Сафонов: Запад готовит Молдавию к войне против России

Депутат Сафонов: Запад готовит Молдавию к войне против России

Запад готовит Молдавию к вооруженному конфликту с Россией и Приднестровьем. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.

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