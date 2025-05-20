В Казани назвали лауреатов премии «Хрустальное перо»

120-летие со дня выхода первого номера татарской газеты Нур отметил в своём поздравлении в адрес агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа руководитель администрации Раиса татарстана Асгат Сафаров.
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