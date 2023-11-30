Знаменитый заброшенный недостроенный тоннель на глубине 27 метров

Сегодня я покажу знаменитый недостроенный тоннель под Хлебной площадью в Самаре, который строился во времена распада СССР механизированным проходческим щитом на глубине 27 метров, пока тот не увяз и не застыл навсегда глубоко под землёй.
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