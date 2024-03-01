Чем известен экс-чиновник из ЯНАО Калашников, которого отпустили и вновь вернули в колонию

Прокуратура ЯНАО добилась пересмотра дела о мере пресечения экс-директору окружного Фонда жилищного строительства Виктору Калашникову, который был осужден за хищение 60 миллионов рублей, а в конце 2023 года отпущен из колонии домой, с условием соблюдения ограничительных мер.