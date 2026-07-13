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Одно лицо на двоих: 7 пар российских актёров, которых постоянно путают зрители

Одно лицо на двоих: 7 пар российских актёров, которых постоянно путают зрители

Знакомый взгляд, те же жесты и линия подбородка, но в титрах внезапно появляется совсем другое имя. В российском кинематографе немало актёров, чьё внешнее сходство создаёт у зрителей стойкое ощущение дежавю.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Деревянко и Перегудов совершенно РАЗНЫЕ!!
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4 н.