10 жутковатых идей, которые применялись в медицине в течение последних 100 лет

Ну-ка, посмотрим. Медицинская наука и техника непрерывно меняются. Новые достижения (как в плане инновационного оборудования, так и новых научных знаний) позволяют сделать медицинские процедуры менее инвазивными.
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