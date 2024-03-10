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В МИД Польши заявили, что ряд стран НАТО уже отправили военных на Украину

В МИД Польши заявили, что ряд стран НАТО уже отправили военных на Украину

Некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс, трансляция велась на YouTube-канале Sejm RP.

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