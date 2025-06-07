Русская весна
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Русская весна

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Украина открыла второй фронт в войне с Россией, — военкор

Украина открыла второй фронт в войне с Россией, — военкор

Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков прокомментировал методы диверсионной войны Киева на территории России.

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Комментарии
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ЛО
Людмила Оркина
Сладков всегда говорит объективно, не приукрашивая. Ему можно доверять. К сожалению мы четвёртый год воюем со связанными руками. Нас долбят, как говорится, &quot;в хвост и в гриву&quot;, зная, что мы не ответим равнозначно. Мы видите ли, не такие! Они для нас якобы &quot;братский народ&quot;. И мы постоянно проявляем никому не нужное в этой ситуации благородство. Но если они наши братья, почему тогда мы с ними воюем? Именно из-за сдерживания наших военных мы не можем победить до сих пор! И чем дольше идёт война, тем больше гибнет наших людей.
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