Украина открыла второй фронт в войне с Россией, — военкор

ЛО

Людмила Оркина

Сладков всегда говорит объективно, не приукрашивая. Ему можно доверять. К сожалению мы четвёртый год воюем со связанными руками. Нас долбят, как говорится, "в хвост и в гриву", зная, что мы не ответим равнозначно. Мы видите ли, не такие! Они для нас якобы "братский народ". И мы постоянно проявляем никому не нужное в этой ситуации благородство. Но если они наши братья, почему тогда мы с ними воюем? Именно из-за сдерживания наших военных мы не можем победить до сих пор! И чем дольше идёт война, тем больше гибнет наших людей.