Военнослужащие «Центра» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Удар по объекту корректировался с помощью БПЛА САУ «Малка» группировки войск «Центр» ликвидировала опорный пункт украинской армии на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии