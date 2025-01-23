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Царьград

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В Кемерове сильный ветер повалил детскую горку и сорвал кровлю с дома

В Кемерове сильный ветер повалил детскую горку и сорвал кровлю с дома

В Кемерове столкнулись с последствиями бушевавшего 22 января сильного ветра, порывы которого достигали 30 м/с.

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