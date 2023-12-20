Американский политолог назвал решение суда в Колорадо страхом перед Трампом

Запрет Верховного суда штата Колорадо на принятие участия экс-президента США Дональда Трампа в местных праймериз обусловлен явным страхом демократов перед его высоковероятной победой на выборах 2024 года.
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