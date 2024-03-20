20 марта 2024 года перестало биться сердце нашего дорогого и любимого мужа, папы, коллеги, брата Мордвинцева Алексея Васильевича.
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20 марта 2024 года перестало биться сердце нашего дорогого и любимого мужа, папы, коллеги, брата Мордвинцева Алексея Васильевича.