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1rre

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Скандал в больнице: гость из Таджикистана напал на врача и сам же подал на него в суд

Скандал в больнице: гость из Таджикистана напал на врача и сам же подал на него в суд

Скандал в больнице: гость из Таджикистана напал на врача и сам же подал на него в суд Юлия ЧелкановаВо Владивостоке и Свердловской области произошли резонансные инциденты с участием иностранных граждан, напавших на медицинских работников.

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