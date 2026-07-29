Скандал в больнице: гость из Таджикистана напал на врача и сам же подал на него в суд Юлия ЧелкановаВо Владивостоке и Свердловской области произошли резонансные инциденты с участием иностранных граждан, напавших на медицинских работников.
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