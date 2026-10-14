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Аргументы и Факты

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Хоккеист Кузьменко вернулся в состав клуба «Питтсбург» после гибели отца

Хоккеист Кузьменко вернулся в состав клуба «Питтсбург» после гибели отца

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Андрей Кузьменко, который ранее потерял отца, возобновляет участие в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщил главный тренер команды Дэн Мьюз.

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