Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 557 подписчиков

Победа АдГ спутает планы НАТО: русофобия толкнула Мерца на крайние меры

Победа АдГ спутает планы НАТО: русофобия толкнула Мерца на крайние меры

Победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах приведет к формированию прокремлевских региональных правительств, которые смогут замедлить реакцию на нападение России (Россия не собирается нападать ни на какие страны НАТО или ЕС — прим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии