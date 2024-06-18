Ямальцев приглашают провести лето с Всероссийским проектом «ТопБЛОГ»

Первый в России образовательный проект для авторов и контент-мейкеров "ТопБлог" под эгидой президентской платформы "Россия – страна возможностей" приглашает жителей Ямало-Ненецкого автономного округа к участию в новом сезоне.
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