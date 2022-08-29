Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины представляют собой ядерный терроризм, а заявления западных стран о том, что они якобы «уломали» Россию на проведение миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции, являются ложью.
Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины представляют собой ядерный терроризм, а заявления западных стран о том, что они якобы «уломали» Россию на проведение миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции, являются ложью.
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