Когда в семье появляется человек, которому нужен постоянный уход, жизнь делится на «до» и «после». Мало кто в этот момент задумывается о пенсионных коэффициентах или страховом стаже — на первый план выходят совсем другие вещи.
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