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«Доктора убеждали меня остановить съемки немедленно»

«Доктора убеждали меня остановить съемки немедленно»

Превью-показы приключенческого фильма «Артур, ты король» уже начались в российских кинотеатрах — и всё благодаря тому, что Марк Уолберг лично продюсировал проект, который изначально находился у студии Paramount.

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