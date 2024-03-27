«Доктора убеждали меня остановить съемки немедленно»

Превью-показы приключенческого фильма «Артур, ты король» уже начались в российских кинотеатрах — и всё благодаря тому, что Марк Уолберг лично продюсировал проект, который изначально находился у студии Paramount.
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