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Мода и Шоу-бизнес

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Сыгравшая лысую проститутку в «Брате-2» актриса показала фото с сыном

Сыгравшая лысую проститутку в «Брате-2» актриса показала фото с сыном

Российская актриса Дарья Юргенс показала фото с сыном и коллегой Егором Лесниковым. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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