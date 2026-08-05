Путин расширил список статей КоАП для выдворения иностранцев до 45

В список попали дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, неповиновение законному распоряжению представителя власти, мелкое хулиганство, возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация ВС РФ, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и другие нарушения.