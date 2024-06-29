С 1 июля почти на 10% в среднем вырастет в России плата за ЖКХ. Как пишет Комсомольская правда, в конкретном регионе важен «потолок» подорожания - утверждённый процент, в который должен упереться рост тарифов на коммуналку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии