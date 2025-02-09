 На Кубани туристический автобус врезался в стоящий грузовик, один человек погиб

На Кубани туристический автобус врезался в стоящий грузовик, один человек погиб9 февраля около 09:00 в на автодороге «Краснодар - Славянск-на-Кубани-Темрюк» водитель автобуса «Кинг Лонг» допустил наезд на стоящий грузовой «Вольво» с полуприцепом, после чего совершил наезд на пешехода - водителя большегруза.