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Депутат Щапов: Россия покроет долги Африке с помощью экспорта

Депутат Щапов: Россия покроет долги Африке с помощью экспорта

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что перспектива увеличения экспортных контрактов с Африкой перекроет потерянные средства из-за прощения долгов этим странам.

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