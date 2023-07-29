Депутат Щапов: Россия покроет долги Африке с помощью экспорта

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что перспектива увеличения экспортных контрактов с Африкой перекроет потерянные средства из-за прощения долгов этим странам.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что перспектива увеличения экспортных контрактов с Африкой перекроет потерянные средства из-за прощения долгов этим странам.
Свежие комментарии