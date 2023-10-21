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Лечить, любить или бросить: что делать с ленивым мужчиной и нужно ли

Лечить, любить или бросить: что делать с ленивым мужчиной и нужно ли

Лечить, любить или бросить: что делать с ленивым мужчиной и нужно лиЛеньВ начале отношений почти все мужчины стараются вести себя образцово-показательно (чтобы не спугнуть, наверное): водят на концерты, выставки, спектакли, им всегда есть что рассказать, и вы, конечно, хотите верить, что так будет всегда.

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