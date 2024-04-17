За год немного подросла: названа средняя зарплата в Новосибирской области

В первые месяцы 2024 года зарплата в регионе выросла по сравнению с началом 2023 года на три тысячи.Как сообщили в федеральной службе государственной статистики по Новосибирской области, в регионе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-феврале 2024 года составила 65 тысяч 350 рублей.