Издание NYP сообщало, что в Трампа стрелял "китаец", не имеющий связей с другими государствами. Версия с уроженцем Поднебесной не подтвердилась и вскоре в новостных лентах стал мелькать некто Томас Мэтью Крукс, поддерживающий Украину.