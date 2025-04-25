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Стало известно об ответной ликвидации высших офицеров ВСУ: акты возмездия не афишируются

Стало известно об ответной ликвидации высших офицеров ВСУ: акты возмездия не афишируются

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия отвечает на теракты против российских высокопоставленных военных с помощью высокоточных ракетных ударов, однако эти действия не афишируются.

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