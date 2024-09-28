Алексея Блиновского привлекли к следственным действиям по делу Эльмана Пашаева

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей привлечен к следственным действиям в рамках уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, арестованного по подозрению в особо крупном мошенничестве.
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