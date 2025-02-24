Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Алачев
    Планы Трампа по украинским ископаемым по всей видимости преследуют совсем другие цели. Получив над ними полный контро...Трамп предложил З...
  • Valerij
    Пишут ерунду и не стесняются.Трамп предложил З...
  • Леонид
    Сколько было бы героев, если б во время Великой отечественной бойцов, убивших вражеского солдата награждали такой наг...Путин наградил по...

Британцы стыдят Трампа за «предательство» Украины, но Стармер летит в Вашингтон с пустыми руками

Британцы стыдят Трампа за «предательство» Украины, но Стармер летит в Вашингтон с пустыми руками

Британская The Guardian пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились продемонстрировать «объединенное лидерство в поддержку Украины», когда они встретятся отдельно с Дональдом Трампом на этой неделе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
против  лома  нет приёма !зря только  гавкает европа  против США!!
Ответить
18 час.
Анатолий Рябенко
Спросить этого &quot;умника&quot; Стармера : &quot;что он хочет раскручивать фашизм в Европе? Мало получили от гитлеровской Германии в ВОВ 1941-45гг? Ещё хочет схлопотать пиздюлей от украинских бандеровцев?
Ответить
16 час.
наверх