Tesla: «Мы продолжим расширять свое присутствие в Китае и внедрять альтернативные источники энергии и технологии автономного вождения»

29 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 28 апреля в официальном аккаунте Tesla в китайском сервисе микроблогов Weibo появилось сообщение о том, что компания продолжит расширять свое присутствие в Китае, совместно развивать технологии искусственного интеллекта и разработку электромобилей и накопителей энергии, ускорять внедрение экологически чистых источников энергии и технологий автономного вождения.
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