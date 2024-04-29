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Китай

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Tesla: «Мы продолжим расширять свое присутствие в Китае и внедрять альтернативные источники энергии и технологии автономного вождения»

Tesla: «Мы продолжим расширять свое присутствие в Китае и внедрять альтернативные источники энергии и технологии автономного вождения»

29 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн --  28 апреля в официальном аккаунте Tesla в китайском сервисе микроблогов Weibo появилось сообщение о том, что компания продолжит расширять свое присутствие в Китае, совместно развивать технологии искусственного интеллекта и разработку электромобилей и накопителей энергии, ускорять внедрение экологически чистых источников энергии и технологий автономного вождения.

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