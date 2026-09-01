Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно

Индексы крупнейших бирж региона показали разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%.
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