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Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно

Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно

Индексы крупнейших бирж региона показали разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%.

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