Врач: аллергия на укусы насекомых возникает при повторяющихся контактах с ними

Кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачёва рассказала в беседе с RT, какие меры предпринимать, если у взрослого или ребёнка возникают аллергические реакции после укусов насекомых.