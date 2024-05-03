Врач: аллергия на укусы насекомых возникает при повторяющихся контактах с ними

Кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачёва рассказала в беседе с RT, какие меры предпринимать, если у взрослого или ребёнка возникают аллергические реакции после укусов насекомых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии