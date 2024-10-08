ВС РФ разрезали группировку противника на части в Торецке, достигнув центра и его западных кварталов

Украинские ресурсы пишут о том, что «российские войска вошли в восточную часть Торецка». Это признание от украинских СМИ запоздало примерно на месяц по той простой причине, что ВС РФ в восточной части города действуют достаточно давно, а теперь продвижение идёт уже и в западной его части.