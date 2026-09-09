Эксперт Балынин: пенсионные накопления до 439 тыс. рублей можно забрать одной суммой

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин разъяснил, при каком условии пенсионные накопления можно получить единовременно.
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