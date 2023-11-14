Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 000 подписчиков

Ученые: маленькая зарплата может привести к инфаркту

Ученые: маленькая зарплата может привести к инфаркту

Такая тенденция касается в большей степени мужчин.Канадские ученые выяснили, что у работников, испытывающих высокую нагрузку и стресс, вызванных нехваткой времени и недостаточной заработной платы, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 50% выше по сравнению с теми, кто трудился в более спокойной обстановке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх