Ученые: маленькая зарплата может привести к инфаркту

Такая тенденция касается в большей степени мужчин.Канадские ученые выяснили, что у работников, испытывающих высокую нагрузку и стресс, вызванных нехваткой времени и недостаточной заработной платы, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 50% выше по сравнению с теми, кто трудился в более спокойной обстановке.