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Хабиб помог 100-летнему ветерану нанести символический удар перед матчем «Динамо» и «Химок»

Хабиб помог 100-летнему ветерану нанести символический удар перед матчем «Динамо» и «Химок»

Матч 31-го тура Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками» состоялся вечером 8 мая, завершившись со счетом 1:0.

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