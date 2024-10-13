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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам об отдыхе Мбаппе в Стокгольме во время игры Франции: «Не слежу за игроками вне заявки сборной. Килиан написал мне перед матчем, в выходные игроки вправе делать все, что захотят»

Форвард был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции против Израиля (4:1), проходившем в Будапеште.

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