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Синоптик киләсе кышны аномаль җылы булачак дип фаразлый

Синоптик киләсе кышны аномаль җылы булачак дип фаразлый

Киләсе кыш Россиянең күпчелек өлешендә Эль-Ниньо климатик күренеше нәтиҗәсендә аномаль җылы һәм дымлы булачак.

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