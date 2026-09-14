7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 259 подписчиков

Три часа, чтобы спасти жизнь: новый боевик «Курьер» удивит зрителей больше, чем ожидается

Три часа, чтобы спасти жизнь: новый боевик «Курьер» удивит зрителей больше, чем ожидается

В прокат выходит остросюжетный боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном и Оуэном Уилсоном. Кадр фильма пресс-служба17 сентября в российских кинотеатрах стартует экшен-триллер «Курьер».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым